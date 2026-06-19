「日本生命セ・パ交流戦」の表彰選手が発表され、西武・長谷川が最優秀選手（MVP）に輝いた。球団史上初の優勝に貢献し、球団初の、育成出身選手としても初の受賞。大阪市内のホテルで行われた会見で「（育成出身として）プロ野球の歴史に名を刻めたというのがうれしく思います」と喜びを語った。敦賀気比から20年育成ドラフト2位で入団。22年7月に支配下登録された。長谷川は偉大な先輩たちの名前を挙げ「目標というか、意識