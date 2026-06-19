【ニューヨーク＝木瀬武】１８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比７２・１５ドル高の５万１５６４・７０ドルだった。値上がりは２日ぶり。中東情勢の緊張緩和に対する期待から買い注文が優勢となった。一方で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げへの警戒が相場の重しとなり、上げ幅は限定的だった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は４９６・２７ポイント高の２万６