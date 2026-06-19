記者会見するバンス米副大統領＝18日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】バンス米副大統領は18日の記者会見で、イスラエルがレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラと攻撃の応酬を続けていることを念頭に「イスラエルがレバノンで暴走しないよう期待する」と自制を求めた。米国とイランが正式署名した軍事作戦の終結を盛り込んだ覚書を尊重するようイスラエルに要求。最終合意を目指す協議を妨げないようくぎを