昨年フローラS2着のヴァルキリーバースは、Wコースで僚馬サトノビーツ（4歳1勝クラス）との併せ馬を消化した。約3馬身追走する形で序盤はリズム重視の走り。直線で僚馬の内に進路を取ると、パワフルなフットワークでラスト1F11秒7（5F68秒1）をマークし、最後は余力十分に併入した。山崎助手は「1週前がWコース（5F65秒9〜1F11秒3）でしっかり走れていましたし、日曜（14日）もWコースを単走（5F66秒0〜1F11秒6）で、しっかり