Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と関西ジュニアの西村拓哉、そして草間リチャード敬太が主演を務める映画『おそ松さん 人間クズ化計画!!!!!?』が6月12日に公開され、初日3日間で観客動員数14万1000人、興行収入2億1800万円を記録する好スタートを切った（※）。本作は、待望の赤塚不二夫原作によるアニメ『おそ松さん』の実写映画第2弾。クズでニートな松野家の6つ子たちが、世界を揺るがす