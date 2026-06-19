7月20日より放送がスタートするGACKT主演の月9ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』に生瀬勝久が出演することが決定した。 参考：『ばけばけ』花田旅館は史実通り？「こんな人がいたら」を具現化した生瀬勝久×池谷のぶえ 本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に手段を選ばず真実を暴いていく、完全オリジナルストーリーの痛快リ}