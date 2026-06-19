7月17日よりテレビ朝日系で放送がスタートする吉川愛主演の金曜ナイトドラマ『名探偵のままでいて』の追加キャストとして、綱啓永、髙松アロハ（超特急）、恒松祐里、吉沢悠の出演が発表された。 参考：奥田瑛二、『名探偵のままでいて』に出演吉川愛と年の差50歳の“バディ”に 本作は、シリーズ累計発行部数が30万部を超える小西マサテルの同名小説をドラマ化したハートウォーミングミス