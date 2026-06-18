「ユニクロ（UNIQLO）」が、俳優 河合優実と共同で世界中で困難な生活を強いられている難民を“花”を通して支援する「UNIQLO FLOWER × 世界難民の日 チャリティキャンペーン」を実施する。期間は6月19日から30日まで。【画像をもっと見る】同キャンペーンは、6月20日に設定されている「世界難民の日」を記念して企画。河合は、祖国ミャンマーで迫害され難民となった少数民族 ロヒンギャの幼い姉弟の密航の旅を描き、第82回ベ