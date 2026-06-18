マツモトキヨシ専売コスメブランド「アルジェラン（ARGELAN）」が、「プレミアムリペア」を新ヘアケアシリーズ「メロウリペア」としてリニューアル発売する。シャンプーやトリートメントなどを揃え、8月11日から全国で取り扱う。【画像をもっと見る】メロウリペアシリーズでは、新たに6種の国産サステナブル原料を採用、ダメージ補修成分を強化し、なめらかさとまとまり力のあるヘアケアを追求した。ハーモニックシトラスの香