「ツバキ（TSUBAKI）」が、ブランド誕生20周年イベントを東京・虎ノ門 アンダーズ東京で開催した。昨年からブランドアンバサダーを務めるスジが登場し、ブランドへの想いや“ツヤ髪”の持つ効果について語った。【画像をもっと見る】ツバキは、2006年に誕生し、椿オイルの生命力に着想を得たヘアケアを通じて髪の美しさだけでなく前向きな気持ちや自信を育むことを重視したブランドとして成長。スジは、自然体でしなやかな強さ