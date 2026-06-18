愛眼が、人気YouTuber たっくーとのコラボレーション眼鏡「TAKKU」を巡る騒動について謝罪コメントを発表した。たっくーは自身のYouTubeチャンネルで商品を紹介した際に「全ての素材が国産である」との趣旨の発言を含む動画を公開したが、愛眼側の情報共有不足により、実際には素材に海外製のものが含まれていたため、視聴者からの指摘によって当該の問題が発覚した。愛眼は購入者の要望に応じて返品を受け付けており、お客様相