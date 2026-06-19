■デジプラ 1,603円(+300円、+23.0％) ストップ高 デジタルプラス [東証Ｇ]がストップ高。同社は18日正午、北海道が実施する物価高対応緊急経済対策において、受託コンソーシアムの代表企業であるポケットサイン（東京都新宿区）が提供する「北海道アプリ」とデジプラの「デジタルギフト」が連携すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。同事業は補正予算168億円の給付事業で、約282万世帯を対象に1世帯