■ヌーラボ 825円(+52円、+6.7％) ヌーラボ [東証Ｇ]が4日続急伸。17日の取引終了後、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」のプラン体系を来年1月1日から改定すると発表した。今後も継続的に開発投資を行い、安定したサービス提供体制を維持・強化することを目的としており、材料視した買いが集まった。現行の4プラン構成を「エコノミー」（月額2万1000円）、「ビジネス」（同3万6