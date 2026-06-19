日本銀行は、政策金利を３１年ぶりの高水準となる１．０％に引き上げました。物価高対策が狙いですが、私たちの生活にどのような影響があるのでしょうか。札幌市内の住宅展示場です。マイホームの購入を検討する人にとって気になるのは、金利の動向です。（来場者）「金利は上げないでもらいたいというのが正直なところです。（物価が）これからどんどん上がっていく中で建てるよりは、ここで建てる方がいいかと思って検討し