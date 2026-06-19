北海道新幹線の札幌延伸工事が進む中、鉄道・運輸機構は6月15日、「後志トンネル」が貫通したと発表しました。「後志トンネル」は、赤井川村・余市町・小樽市にまたがる全長およそ18キロのトンネルです。このうち2019年に工事が始まった小樽市の「後志トンネル（天神）他工区」は、2026年6月12日におおむね予定どおり掘削が完了し、後志トンネルが貫通しました。札幌延伸が大幅に遅れる中、新函館北斗─札幌間に17本あるトンネルの