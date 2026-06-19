2026年8月29日（土）、8月30日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」。NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』（2016年）でヒロイン役を演じ注目を集め、2023年の「24時間テレビ」ではドラマ『虹色のチョーク』に出演。数々のドラマや映画に出演し、幅広い役柄を演じ分ける表現力で支持を集める俳優・芳根京子が、「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」のチャリティーパートナーを務めることが決定しました。