前走ポラリスS14着のセントメモリーズはWコースで5F66秒2〜1F11秒8。2馬身前を行くベアダイヤモンド（3歳未勝利）の後ろで制御し、最後は内から併入した。松尾師は「先週追い切った後から前進気勢が強くなりましたが、動きは一段上がりました。今日は（併走の）馬の後ろでしっかり走れて、最後も余裕がありました」と手応え。5月京都ハイジャンプ（ヴラディア5着）に続き重賞2度目の挑戦となる今春開業の松尾師は「1400メート