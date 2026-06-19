【競馬人生劇場・平松さとし】先週14日に行われた宝塚記念（G1）を制したのは、メイショウタバル（栗東・石橋守厩舎）だった。鞍上はご存じ、レジェンド・武豊騎手である。「できれば馬場が渋ってほしい」そんな武豊騎手の願いに応えるかのように、レース直前に降り始めた雨は一気に土砂降りとなり、馬場を濡らした。もちろん、それだけが勝因ではないだろう。しかし結果を見れば、この雨がマイナスに働かなかったことは間違