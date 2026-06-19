6歳にして素質開花を迎えた。スイープアワーズは前走・立雲峡Sで約1年2カ月ぶりのV。父ディープインパクト、母スイープトウショウから受け継いだ切れ味を発揮した。上がり3F32秒9はメンバー2位を0秒7も上回り、重賞級と思えるインパクト。今年2月に宮地厩舎に転厩して3戦目だった。指揮官は「メンタル面と体のバランスに重点を置いて調整してきました。転厩当初に比べて、コントロールが利いてマッチしてきた感じはあります」と