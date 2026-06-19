【ワシントン共同】米上院本会議は17日、トランプ大統領が駐韓国大使に指名したミシェル・スティール前下院議員（70）の人事案を賛成多数で承認した。駐韓米大使は昨年1月のトランプ氏の2期目就任後、不在が続いていた。スティール氏は韓国生まれの韓国系米国人。国務省によると、子どものころ日本で過ごし、日本の大学に通った経験もあり、日本語と韓国語に堪能という。