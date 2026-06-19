シンフォーエバーは唯一の木曜追いを行い、坂路単走で4F55秒3〜1F12秒5。馬なりのまま軽快に駆け上がった。清水助手は「全体時計は出さなかったけど行きっぷりも良く、いい状態を維持」と満足げ。2走前から在厩で進めており、「使っていることで、いい意味でガス抜きができている。前走（安土城S14着）はスタートから2歩目ぐらいでトモを落としたけど、そこまで内容は悪くなかった。改めて自分の形で」と意気込んだ。