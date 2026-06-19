本拠地レイズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回4失点で今季7勝目を挙げた。右手中指から出血しながら91球の力投。米識者が実際の出血シーンを動画で公開すると、現地ファンからは様々な声があがっている。4回無失点と好投していた大谷だったが、2-0の5回に暗転。一挙4失点で逆転を許した。6回にはしきりに右手中指を気にするシーンがNHK BSにも映った。出血してお