連続ドラマＷ 東野圭吾『虚ろな十字架』（WOWOW）の放送・配信が9月6日22時より開始することが決定。主演は香取慎吾、主人公と対峙（たいじ）するキーパーソン役で赤楚衛二の出演が発表された。併せて、緊迫感満載の超特報映像が解禁となった。【動画】鬱蒼とした森に潜む2つの人影――『虚ろな十字架』超特報発行部数約76万部を誇る東野圭吾の同名ベストセラー小説を実写化する本作は、死刑制度という普遍的な社会テーマに真