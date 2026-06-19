俳優の芳根京子が、8月29・30日放送される『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』（日本テレビ系）のチャリティーパートナーを務めることが発表された。【写真】芳根京子、まぶしすぎる…！木漏れ日の中で見せた自然体の笑顔に7.7万いいね「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」をテーマとする今年の24時間テレビで、芳根が取り組む企画の一つが「アートパフォーマンス」。国技館からのアートパフォーマンスの生披露を通