俳優・横浜流星の最新姿にネットは驚きに包まれた。横浜は１７日に表参道ヒルズで行われたコスメブランド「シュウウエムラ」のオープニングイベントに出席。その様子が１８日のワイドショーでも紹介された。そのビジュアルにファンは仰天。「お久しぶりの流星くんがまた誰！？ってなってる」「短髪パーマお初にお目にかかります」「新鮮なパーマ姿」とネットは大反響。短髪でクリクリのパーマヘアになっているのだ！役柄