巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が１８日、竹丸への援護を掲げた。１９日のリーグ戦再開初戦、中日戦（東京Ｄ）に先発する左腕は、直近３登板連続黒星だが、その間の援護点は１点のみ。特に直近２登板は完封負けで「数試合いい投球の中で勝ちをつけられていない。何とか早めに援護してあげて余裕を持って投球できるように」と相手先発・金丸に全員で立ち向かう。直近６試合中５試合で１番・浦田、２番・松本。交流戦では浦田が