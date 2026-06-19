フジテレビ系７月期、ＧＡＣＫＴ主演の月９ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（月曜・午後９時、７月２０日スタート）に生瀬勝久の出演が決定した。“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。１６日から５日連続で主要キャストを発表中で、すでに解禁済の志田未来、神尾楓珠、戸塚純