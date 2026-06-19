◆米大リーグレッドソックス３―４ブルージェイズ（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）ブルージェイズの岡本和真内野手が、１―０で迎えた２回に左翼線二塁打を放って、ＭＬＢ本拠最古の聖地フェンウェイパーク３戦目で初安打をマーク。４打数１安打で敵地３連勝に貢献した。打率は２割３分で変わらず。レッドソックスの吉田正尚外野手は、出場機会がなかった。初回にゲレロの先制４号ソロで１―０