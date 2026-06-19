土曜阪神5R（芝1400メートル）はクールタロウ（牡＝宮地、父デクラレーションオブウォー）が好仕上がり。17日の最終追いは坂路併せ馬でラスト1F12秒3を馬なりでマークし、年長馬に首先着。稽古をつけている富田は「仕上がりはいいですよ。動きの質が良くて素質を感じます」と評価。母クールティアラは1000〜1150メートルの距離で3勝。「短距離っぽい走りをしていて、距離も合うと思う」と適性を見込んだ。