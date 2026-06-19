日曜東京5R（芝1800メートル）は好素材がそろった。手塚久師が送り出すラガリーガ（牡、父キズナ）は、母に米仏で重賞2勝を挙げたラサルダンを持つ良血だ。17日のWコース最終追いでは、馬なりで5F68秒0〜1F11秒2をマーク。指揮官は「時計的には（先週と）同じくらいだけど、先週よりもいい。動き的には新馬を勝てるレベルにある」と納得の表情を浮かべた。鞍上に名手ルメールを配し、必勝態勢で臨む。