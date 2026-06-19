俳優の吉川愛が主演し、奥田瑛二が共演するテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『名探偵のままでいて』（7月17日スタート、毎週金曜後11：15※一部地域を除く）の新たな共演者が発表された。綱啓永、恒松祐里、超特急・高松アロハ（高＝はしごだか）、吉沢悠の出演が決定した。【写真】「ビジュ良すぎる」“美背中”チラリなワンピ姿を披露した吉川愛同ドラマは、『このミステリーがすごい！』大賞の第21回大賞に輝き、シリーズ