◇ア・リーグレッドソックス3-4ブルージェイズ（2026年6月18日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）は18日（日本時間19日）、本拠地でのブルージェイズ戦に出場はなかった。試合は3-4で敗れ、4連敗で借金14となった。この日は4戦ぶりのベンチスタート。チームは1-3の8回に2本塁打で一時同点に追いつく執念も見せたが、勢いに乗った中でも吉田が打席に立つことはなった。前日は先発出場も満塁の好機で代打を