土曜函館5R（芝1200メートル、牝馬限定）にはラピッドテソーロ（畠山、父キタサンブラック）がスタンバイ。母は16年全日本2歳優駿を制したリエノテソーロという良血だ。最終追いはWコースで迫力のある脚さばき。5F68秒7〜1F12秒8をマークした。木場迫助手は「こちらの雰囲気にも慣れて、落ち着いていて順調です。緩いのでまだこれからの馬ですが、美浦で1本追ってから連れてきた。フットワークはいいですし、これから良くなる