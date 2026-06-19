土曜函館6R（ダート1000メートル）は祖母にスプリント重賞5勝シーイズトウショウがいるアースグリッパー（牝＝秋山、父ヘニーヒューズ）に注目が集まる。デビュー戦へ向け17日にWコースで最終追い。しっかり負荷をかけられ、5F69秒4〜1F12秒3を計時した。永岩助手は「余裕はある感じですが落ち着いていて、順調に調教できている。ポテンシャルはありますよ」と愛馬を評する。鞍上は安田記念→宝塚記念とG1連勝中の武豊。「一番