元日本代表の本田圭佑が公式YouTubeチャンネルのライブ配信「初戦を終えてのYouTube Live」に登場。サッカー通の人気TikTokerであるウンパルンパさんを聞き手に迎え、２−２のドローに終わった日本対オランダ戦を振り返りつつ、およそ１時間に渡ってファンの質問などに直接答えた。４年前のカタール大会に続き、今大会も現地入りして日本戦中継の解説を担当。オランダ戦でも鋭い視点、独特な言い回し、ユーモア溢れるトークセ