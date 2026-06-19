レアル・マドリードが、今夏の大型補強の目玉とするバイエルンのフランス代表FWミカエル・オリーズ獲得へさらなる高額の資金を投下する構えだ。スペインメディア『マルカ』が報じている。先日の会長選を制したフロレンティーノ・ペレス会長は、ジョゼ・モウリーニョ新監督の招へいを皮切りにベルナルド・シウバ、マルク・ククレジャ、イブライマ・コナテとプレミアリーグで活躍する実力者を揃って獲得。現在は獲得を決定的と