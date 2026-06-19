２失点したオランダ戦だが、３バックの出来は悪くなかった。渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝の３人は連係が取れており、リスク管理も高いレベルでできていた。なかでも素晴らしかったのは３バックのセンターを務めた谷口だ。巧みなラインコントロールでチームの陣形を保ちつつ、危険なスペースにそっと入ってピンチの芽を摘んだ。組み立ての局面では慌てずにボールを捌き、パスミスがなく、チームに落ち着きをもたらした。「ボー