モデルで俳優のトリンドル玲奈（３４）が１８日、東京・紀伊國屋サザンシアターＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹＡで、舞台「シャープさんフラットさん」（１９日〜７月５日）の取材会を行った。今年２月の第１子出産報告後初の舞台出演となり、「お家で赤ちゃんの顔を見られるのが楽しみなので、がんばり度が高くなった」とニッコリ。「赤ちゃんは（良い意味で）ブサイクな時と、かわいい時がある。それが愛らしく思えるので、私も舞台