鵜飼は交流戦でしっかりパフォーマンスを残した（C）産経新聞社球界きっての“ロマン砲”が卒業の時を迎えつつある。中日の大卒5年目スラッガー・鵜飼航丞である。駒澤大から2021年ドラフト2位で入団した鵜飼は、地元・名古屋出身。新人から4本塁打を放ち、飛躍が期待されたが、その後は鳴かず飛ばず。24年と25年は2シーズン続けて一軍での本塁打はゼロだった。【動画】期待するに決まってるだろ！鵜飼がロッテ戦で放ったグラ