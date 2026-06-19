グラビアを中心にモデル、タレントとして活動中の真中ゆいみ（２５）。もともとはインフルエンサーで、芸能事務所「センセーション」に所属して約２カ月ながら、「週刊ポスト」のグラビアなど大きな仕事が舞い込んでいる注目の存在だ。大阪出身で、高校卒業後に歌手を目指し東京の専門学校に入学したが、挫折を経験してインフルエンサーとなった。アパレル系のモデルや商品のＰＲ案件を受けながら２年ほど活動する中で、現在の