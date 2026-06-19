「プロレス・全日本」（１８日、後楽園ホール）三冠ヘビー級王者の宮原健斗（３７）が、今春チャンピオンカーニバルを制覇した鈴木秀樹（４６）の挑戦を退け、７度目の防衛に成功した。ダブルアームスープレックスなどで攻め立てられたが、カウンターのブラックアウト（ニーアタック）で形勢を逆転し、最後はシャットダウン・スープレックスを決めて勝利。超満員の会場から喝采を浴びた王者は「これが全日本プロレスだ」と胸