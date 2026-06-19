「プロレス・全日本」（１８日、後楽園ホール）世界ジュニアヘビー級選手権が行われ、挑戦者の田村男児（２７）が王者・立花誠吾（２８）を撃破し、約２年ぶりに返り咲いた。約３カ月で計１５戦の前哨戦を重ねた両雄による対決は、意地のぶつかり合いとなった。第２試合ながら２０分超えの大激闘となり、超満員の会場が熱気に包まれる中、田村がこん身のラストライドで王者から３カウントを奪い、自身２度目の戴冠を果たした