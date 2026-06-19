阪神は１８日、一部の主力選手を除き甲子園で指名練習を行った。藤川球児監督（４５）はリーグ戦再開初戦となる１９日・ＤｅＮＡ戦（横浜）から、２年目の今朝丸裕喜投手（２０）を１軍初昇格させると明言。ロングリリーフで起用するプランを語った。以下、主な一問一答。◇◇−１９日からリーグ戦再開。「１７日まで試合をやっていましたから、あまり変化はないかなと。交流戦最後の試合を生かしながら向かうという