リーグ戦再開後も頼んだで！！阪神・大山悠輔内野手（３１）がデイリースポーツの独占インタビューに応じ、セ・リーグ連覇へ向けた悲壮な決意を明かすとともに、同学年の近本、ドラフト１位・立石（創価大）、新加入の伏見ら仲間への思いを語った。交流戦では打率１割台と低迷し、苦しい胸の内も吐露したが、１７日の最終戦では今季甲子園１号を放つなど３打点の活躍。チームは１９日のＤｅＮＡ戦（横浜）からリーグ戦の再開を迎