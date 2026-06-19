女優の伊藤かずえ（59)が18日、自身のインスタグラムを更新し。愛車の日産・シーマの状態を報告した。伊藤は1990年に購入した日産の初代シーマに35年以上乗り続け、21年は日産のグループ会社である株式会社オーテックジャパンでレストアを受け、話題になった。伊藤は「シーマレストアから間も無く5年ですが、無傷で快調に走っていますよ」とつづり、走行距離が27万4700キロになったメーターの写真などを投稿した。昨年6