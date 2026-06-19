宝塚記念8着ジューンテイク（牡5＝武英）は夏場を休養に充て、秋は昨年も登録したバーレーンインターナショナルトロフィーを視野。「昨年はレーティングで出られませんでしたが、今年は京都記念を勝っているので」と師。僚馬で高松宮記念17着ジューンブレア（牝5）はスプリンターズS（9月27日、中山）に直行、函館スプリントS2着エーティーマクフィ（牡7）はキーンランドC（8月23日、札幌）、愛知杯2着ソルトクィーン（牝5）はCB