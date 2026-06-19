阪神は１８日、一部の主力選手を除き甲子園で指名練習を行った。藤川球児監督（４５）はリーグ戦再開初戦となる１９日・ＤｅＮＡ戦（横浜）から、２年目の今朝丸裕喜投手（２０）を１軍初昇格させると明言。ロングリリーフで起用するプランを語った。また、補強を敢行する他球団の動向にも触れ、現有戦力をレベルアップさせる重要性にも言及した。快晴の空の下、汗を流す選手たちの動きをじっくり見守った。いよいよ１９日から