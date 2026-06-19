巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がリーグ戦再開初戦の先陣を切る。チームトップ６勝目を懸けて１９日の中日戦（東京Ｄ）に先発。登板前日は本拠地で練習し「カード頭なのでしっかり初戦を取ってチームに勢いがつけばいい」と腕をまくった。大記録達成も十分にあり得る。現在２試合連続で２ケタ奪三振を記録中。３戦連続クリアなら、長いプロ野球の歴史で新人左腕としては初めての快挙となる。「アウトの１個でしかな