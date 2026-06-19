【ナッシュビル（米テネシー州）１８日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向け、ベースキャンプ地で大部分を非公開にした練習をスタートした。＊＊＊左膝に負傷を抱えるＭＦ久保建英はメンバーから外れ、ナッシュビルに残ることが決まった。チーム広報が明かした。練習場から空港へと直接向かったバスに、久保は乗車しなかった。それでも宿舎