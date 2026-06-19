▼リーグ戦再開交流戦最後のゲーム（17日楽天戦）を生かしながら向かいたい。最後にいいゲームができたからね。その継続というかね。選手もそういう意気込みだし。▼真価が問われる時期コンディションが整わない選手が1人や2人じゃないというのがあるけど、落ち着いてくるかなと思う。梅雨が明けた時のコンディションというのは強さが表れてくる。交流戦が終わって全選手に疲労がある中で、フルで出続けられる選手と、そう